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رياضة

كومو يفوز على ليتشي بثنائية ويتجاوزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي (صور)

كومو وليتشي, فيتو
كومو وليتشي, فيتو

فاز فريق كومو على نظيره ليتشي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد جيوسيبي سينيغاغليا في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وأهدر نيكولاس مارتينيز لاعب كومو ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعدما تصدى لها حارس مرمى ليتشي، وعوض نفس اللاعب اهداره لركلة الجزاء بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضاعف باتريك كوتروني النتيجة في الدقيقة 79.

ترتيب كومو وليتشي في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يحتل كومو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة 

تشكيل كومو أمام ليتشي

الصورة

تشكيل ليتشي أمام كومو

الصورة

 

تاريخ مواجهات كومو وليتشي في الدوري الإيطالي

 التقى فريق كومو وليتشي في 8 مباريات بجميع البطولات والمواجهة الأخيرة بينما في الدور الأول من كأس إيطاليا وانتهى اللقاء بفوز ليتشي بهدف نظيف، بينما الفوز الأخير لفريق كومو في الدوري الإيطالي موسم 1988 بهدفين مقابل هدف، وأكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين 4-1 لصالح كومو في الدوري الإيطالي موسم 1985.

ميلان يتعادل مع روما 1-1 في قمة الدوري الإيطالي

تعادل ميلان مع روما بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ريندرز الهدف الأول لميلان في الدقيقة 16، ثم سجل روما التعادل سريعا عن طريق باولو ديالا في الدقيقة 23. 

 

تعادل مثير بين يوفنتوس وفيورنتينا

وفي نفس الجولة خطف فيورنتينا تعادلا مثيرا من معقل يوفنتوس في أليانز ستاديوم، بنتيجة (2-2)، باللقاء الذي أقيم لحساب الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي. 

سجل ثنائية يوفنتوس خيفرين تورام (الدقائق 20 و48)، فيما أحرز للفيولا مويس كين (38) وريكاردو سوتيل (87).

بهذا التعادل، رفع الفريقين رصيدهما إلى 32 نقطة، ليقع فيورنتينا خامسا واليوفي سادسا بفارق الأهداف، ليتعثر يوفنتوس في البروفة الأخيرة قبل السوبر الإيطالي.

 

فوز نابولي على أتالانتا

واصل نابولي مطاردة أتالانتا في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه اليوم الأحد أمام ضيفه فينيزيا 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 18 من "السيري آ".
بعد شوط أول سلبي، تمكن نابولي من فك شفرات شباك الضيوف بهدف من توقيع جياكومو راسبادوري في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة بالوصافة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أتالانتا، في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 13 نقطة بالترتيب قبل الأخير.

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