محافظ الوادي الجديد يدشن مبادرة لدعم الشعب الفلسطيني (صور)

دشّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، قافلة مساعدات غذائية وتمور ضمن مبادرة المحافظة لدعم ومساندة أهالي فلسطين الشقيقة، وذلك بمجمع تمور المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.

ووجّه المحافظ بتكثيف جمع التبرعات لصالح الأشقاء في فلسطين من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، والمساهمة في جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة لمواجهة الوضع الراهن. مُثمنًا الجهود المصرية الساعية لإرساء دعائم السلام بالمنطقة، والتي انتهت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام.

وذكر محافظ الوادى الجديد، أن هذا الدعم يأتي استكمالًا لما قدمته مصر للقضية الفلسطينية ودورها البارز في وقف إطلاق النار، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.

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