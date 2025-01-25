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محافظات

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، يرافقهما اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر فرق الأمن، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٣ لعيد الشرطة المصرية، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وحرص الزملوط على تقديم التهنئة لضباط وأفراد الشرطة ومشاركتهم احتفالهم، مثمنًا تضحياتهم على مدار التاريخ؛ لحماية استقرار الوطن ومقدّراته، ودعم مسيرة التنمية والازدهار نحو الجمهورية الجديدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية، درعًا يحمي الحاضر والمستقبل.

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