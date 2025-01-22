7 تكليفات هامة من محافظ الوادي الجديد لرؤساء المراكز

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين.

وجاء التوجيهات كالتالي:

◼️عرض موقف تشجير الماهوجني ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة)، وتنفيذ مبادرة لاستبدال النخيل غير المثمر بفسائل مثمرة.

◼️تحصيل مديونيات الكهرباء والنظافة من الجهات الحكومية والمصانع، وفصل التيار عن الممتنعين عن السداد.

◼️سرعة تفعيل البريد الإلكتروني المُؤمّن؛ لاستخدامه في إرسال واستقبال الإخطارات والمخاطبات بين الوحدات المحلية والمحافظة، وإعادة تقييم رؤساء القرى لإجراء حركة تغييرات كل فترة.

◼️التنسيق بين رؤساء القرى والشركة المصرية لتجارة الجملة (المصرية ماركت)، لسحب كميات من المواد الغذائية الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

◼️عرض الموقف التنفيذي الخاص بمستشفى الداخلة الجديد، والتأكيد على تفعيل مكاتب العلاقات العامة بالمستشفيات.

◼️مراجعة موقف الخريطة التفاعلية بكل مركز وعرضها في أسرع وقت.

◼️مراجعة موقف الأسواق غير المستخدمة لبحث استغلالها بما يفيد المواطنين، ودراسة استغلال أراضي المتخللات بالشراكة مع مطور عقاري.

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