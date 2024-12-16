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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح ليون بثلاثية في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

فاز باريس سان جيرمان على ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي مساء الأحد.

ثلاثية باريس سان جيرمان جاءت عن طريق كل من عثمان دبمبلي وفيتينا وراموس، فيما سجل هدف ليون الوحيد ميكوتادزي.

 

ورفع باريس سان جيرمان بعد الفوز رصيده من النقاط للنقطة رقم 37 في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يحتل ليون المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وسيلعب باريس سان جيرمان   الجولة المُقبلة ضد موناكو على أرض ملعب لويس الثاني يوم الأربعاء المُقبل، فيما سيلعب ليون على أرضه ضد مونبيليه يوم 4 يناير 2025.

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