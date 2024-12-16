باريس سان جيرمان يكتسح ليون بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز باريس سان جيرمان على ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي مساء الأحد.

ثلاثية باريس سان جيرمان جاءت عن طريق كل من عثمان دبمبلي وفيتينا وراموس، فيما سجل هدف ليون الوحيد ميكوتادزي.

ورفع باريس سان جيرمان بعد الفوز رصيده من النقاط للنقطة رقم 37 في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يحتل ليون المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وسيلعب باريس سان جيرمان الجولة المُقبلة ضد موناكو على أرض ملعب لويس الثاني يوم الأربعاء المُقبل، فيما سيلعب ليون على أرضه ضد مونبيليه يوم 4 يناير 2025.

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