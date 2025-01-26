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رياضة

باريس سان جيرمان يتعادل 1/1 مع ستاد ريمس بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره ستاد ريمس، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف باريس سان جيرمان اللاعب عثمان ديمبلي في الدقيقة 47، فيما تعادل ناكامورا لفريق ستاد ريمس في الدقيقة 56.  

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس 

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: وارن زائير إيمري - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش.

خط الوسط: فابيان رويز - لي كانج إن - ديزيري دوي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخيليا - جونسالو راموس - عثمان ديمبلي.


ترتيب باريس سان جيرمان وستاد ريمس

وبتلك النتيجة يبقى باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما يتقدم فريق ريمس الي المركز الثاني عشر وفي رصيده 22 نقطة.

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باريس سان جيرمان ستاد ريمس الدوري الفرنسي وستاد ريمس كفاراتسيخيليا

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