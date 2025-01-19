في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

انتزع سانت إيتيان، نقطة التعادل على ملعبه أمام نانت بنتيجة 1 / 1، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الفرنسي.

تعادل نانت مع سانت إيتيان

أنهى فريق نانت الشوط الأول متقدما بهدف مهاجمه النيجيري موزيس سيمون في الدقيقة 14.

وأدرك سانت إيتيان التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله أوجستين بواكي في الدقيقة 86 لينجو بنقطة على ملعبه ووسط جماهيره.

بهذا التعادل يتساوى الفريقان برصيد 17 نقطة في المركزين الخامس عشر والسادس عشر بجدول الترتيب، ولكن نانت يتفوق على منافسه بفارق الأهداف.

وشهدت المباراة غياب مصطفى محمد عن نانت بعد استبعاده من قائمة المباراة بالأمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.