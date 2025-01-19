الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

نانت
نانت

انتزع سانت إيتيان، نقطة التعادل على ملعبه أمام نانت بنتيجة 1 / 1، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الفرنسي.

 

تعادل نانت مع سانت إيتيان

أنهى فريق نانت الشوط الأول متقدما بهدف مهاجمه النيجيري موزيس سيمون في الدقيقة 14.

وأدرك سانت إيتيان التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله أوجستين بواكي في الدقيقة 86 لينجو بنقطة على ملعبه ووسط جماهيره.

بهذا التعادل يتساوى الفريقان برصيد 17 نقطة في المركزين الخامس عشر والسادس عشر بجدول الترتيب، ولكن نانت يتفوق على منافسه بفارق الأهداف.

 

وشهدت المباراة غياب مصطفى محمد عن نانت بعد استبعاده من قائمة المباراة بالأمس.

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الدوري الفرنسي سانت إيتيان مصطفي محمد النيجيري الدوري الفرنسي ا

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