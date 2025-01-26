محمد عبد المنعم يتصدر قائمة نيس لمواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى مواجهة مرتقبة بين نيس ومارسيليا في الجولة 19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

قائمة نيس ضد مارسيليا

وتصدر محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطني قائمة فريق نيس لمواجهة مارسيليا الليلة التي ضمت كلا من:

موعد مباراة نيس ومارسيليا



تنطلق مباراة نيس ومارسيليا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة مباشرةً وحصريًا على beIN SPORTS 4.

ويسعى عبد المنعم للعودة للمشاركة مع الفريق في مباريات الدوري بعد أن جلس على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدوري الأخيرة.

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