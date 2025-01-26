الدوري الإيطالي، تشكيل مباراة إنتر ميلان أمام ليتشي

الدوري الإيطالي، اختار سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، الدفع بديفيد فراتسي، لاعب خط الوسط، في التشكيل الأساسي لمواجهة ليتشي، على حساب نيكولو باريلا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

كما أبقى المدرب على كريستيان أصلاني بديلا، ودفع بزيلينسكي بدلا منه.. فيما تواصلت ثنائية لاوتارو وتورام في قيادة الهجوم.

ليتشي الإيطالي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان أمام ليتشي

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل يضم كل من:

سومير، دارميان، دي فري، باستوني، دومفريس، فراتسي، زيلينسكي، مخيتاريان، كارلوس

أوجوستو، تورام، لاوتارو.

تشكيل ليتشي أمام إنتر ميلان

يدخل فريق ليتشي مباراته أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

فالكوني، جوليبرت، باسكيروتو، جابي جيان، دورجو، كوليبالي، بيريه، هيلجاسون، بيروتي،

كرستوفيتش، تيتي مورينتي.

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