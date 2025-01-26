فرانكفورت يتعادل مع هوفنهايم 2/2 بالدوري الألماني

تعادل فريق هوفنهايم مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، 2/2 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

وسجل هدفي آينتراخت فرانكفورت اللاعب هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 26 من ركلة جزاء والدقيقة 71، بينما أحرز اللاعب جيفت أوربان واللاعب آدم هلوتشيك هدفي فريق هوفنهايم في الدقيقة 65 والدقيقة 95.

ترتيب فرانكفورت وهوفنهايم في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يحتل فريق هوفنهايم المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، حيث خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 9 مباريات، بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 37 نقطة، حيث لعب 19 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في4 مباريات وخسر في 4 مباريات.

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