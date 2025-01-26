الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

بعد التتويج بلقب البطولة العربية أمام الأهلي، بعثة طائرة الزمالك تصل القاهرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، قادمة من قطر، بعد التتويج بلقب البطولة العربية.

الزمالك بطلا للبطولة العربية على حساب الأهلي

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.

وتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

وخاض الزمالك البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي".

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