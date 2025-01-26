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رياضة

ياسيمنا عيسى تتوج بـ 3 ذهبيات في بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة

ياسمينا عيسى لاعبة
ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبي

الريشة الطائرة،  توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية ب3 ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثانية والمقامة على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الجاري.

 ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية 

وحصلت "عيسى" على ذهبية فردي السيدات بتصنيف SH6 عقب فوزها على الكندية "كولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 21-5".

وأضافت ذهبية زوجي السيدات رفقة زميلتها الهندية "راشانا باتيل" في منافسات زوجي السيدات SH6 بعد تصدرهم المجموعة دون خسارة وبالفوز على جميع منافسيهم.

أما الذهبية الثالثة فكانت رفقة شريكها الفرنسي "ماكسيم جريبوفال" في منافسات الزوجي المختلط بالتصنيف الطبي SH6 بعد فوزهما على الزوجي الكندي المكون من: "جاستين كيندريك وكولين كوليتا" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-9".

لتضيف ياسمينا عيسى 3 ذهبيات لحصيلة مصر في البطولة الدولية والتي يشارك بها 135 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة هم: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”.

وكان لاعبو مصر قد حصدوا أمس 9 برونزيات حيث توج محمد راشد ببرونزية منافسات فردي WH1، كما حصل رفقة زميله محمود يوسف على برونزية منافسات الزوجي WH1-WH2، كما حصل محمد حسن فراج على برونزية منافسات فردي WH2، أما شاهندة إبراهيم وبسمة نبيل فحصدا برونزيتي منافسات فردي  SL3، كما حصلت منى صلاح على برونزية منافسات فردي SH6، وحصلت "منى صلاح وزينب إبراهيم" و"آية هشام ومنة الله تامر" على برونزيتي منافسات زوجي SH6، وأخيرًا توج "سيف عمرو وعبد الرحمن عبد الوهاب" ببرونزية زوجي الرجال في منافسات SS6.

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