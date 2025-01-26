الاتحاد يتقدم على الإسماعيلي بصاروخية شكري نجيب في الشوط الأول (فيديو)

الدوري المصري، تقدم فريق الاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مباريات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

جاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق شكري نجيب من تصويبة صاروخية في الدقيقة 29.

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري كالتالي:

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

ودخل الاتحاد السكندري مواجهة الإسماعيلي بحثا عن استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، والخسارة قبلها أمام زد والزمالك.

وفي المقابل يدخل الدراويش مواجهة الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في الجولة التاسعة على فريق سموحة السكندري.

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