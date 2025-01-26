الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يفوز على الإسماعيلي بهدف شكري نجيب في الدوري الممتاز (فيديو)

الاسماعيلي
الاسماعيلي

الدوري المصري، فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مباريات الجولة الـ10 بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

جاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق شكري نجيب من تصويبة صاروخية في الدقيقة 29.

ورفض شكري نجيب الاحتفال كونه ارتدى قميص الإسماعيلي من قبل، قبل أن يرفع تيشرتا أبيض عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الدراويش ومنتخب مصر السابق.

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري كالتالي:

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

ترتيب الاسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة رقم 13 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة 12 في المركز العاشر.

 

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