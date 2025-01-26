الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

مصطفى محمد على دكة البدلاء، تشكيل نانت أمام ليون في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أنطوان كومباري، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ليون في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

ويواجه نانت خصمه ليون على ملعب "لا بوجوار"، في إطار الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت "القاهرة".

ويطمح نانت في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وذلك بعد أن تعثر في آخر 4 مباريات بالدوري الفرنسي، بتحقيق 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

ليون يسعى لحصد الثلاث نقاط

على الجانب الآخر، يسعى ليون إلى الظفر بالنقاط الثلاث والارتقاء إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري ولو بشكل مؤقت، بعد أن تعثر في آخر مواجهتين بالتعادل ضد تولوز، والهزيمة أمام بريست.

ويحتل نانت المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي ليون في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

تشكيل نانت الفرنسي شهد تواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء بـ مواجهة اليوم.

تشكيل نانت اليوم أمام ليون في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: سايدو سوو، كوزا، اميان، نيكولا بالوا.

وسط الملعب: تشيريفيلا، كاستيلليتو، مولات.

خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، جويراسي.

بدلاء نانت اليوم أمام ليون في الدوري الفرنسي

كارلجرين، ليروا، تابيبوا، مصطفى محمد، دوفرين، كوكو، أكابندي، جبامين، نسينجي.

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