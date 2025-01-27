رغم مرور شهور على تفويض عبدالمنعم الجمل قائما بأعمال رئاسة اتحاد العمال.. لماذا لم تنعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس للاتحاد؟.. وهل يشهد 2025 انتخاب رئيس جديد لعمال مصر؟

رغم مرور شهور على تفويض عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب قائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر وتقريبا منذ شهر يوليو الماضي 2024 وينتظر البعض من قبل النقابات العمالية عقد الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد وذلك لانتخاب رئيس جديد لاتحاد عمال مصر بدل من الوزير محمد جبران وزير العمل

فمنذ أن تولى محمد جبران حقيبة وزارة العمل اختار مجلس الاتحاد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، قائما بأعمال رئيس الاتحاد بالإجماع، واكد اعضاء النقابات أن الاختيار جاء لحين الدعوة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد وانتخاب رئيسا للاتحاد جديدا خلفا لمحمد جبران بعد توليه حقيبة وزارة العمل.

أسباب تأخر عقد الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر

ومع بداية العام الجديد 2025 توقع الكثيرون عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد ولكن لم يتم الي الان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاختيار الرئيس الجديد او حتى دعوة وزارة العمل الجمعية لاتحاد العمال لانتخاب رئيس جديد للمجلس البعض يرى أن هناك عدم جدية فى الدعوة لعقد الجمعية العمومية من المجلس، لرغبة البعض فى استمرارية "عبد المنعم الجمل" قائما للأعمال لحين انتهاء الدورة النقابية فى 2026

مصدر مسؤول باتحاد العمال يؤكد أن الكرة في ملعب وزير العمل محمد جبران لان مجلس إدارة اتحاد العمال قرر ضرورة إجراء جمعية عمومية وخاطب الوزير بذلك الا ان الوزير اكد علي انه سينتظر قرار لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وبعد صدور القرار انتظر أعضاء مجلس اتحاد العمال ان يقوم بتنفيذ القانون ويدعو لانعقاد جمعية عمومية حيث ان قانون النقابات العمالية يعطي وزير العمل الحق في الإعلان عن الجدول الزمني لانعقاد الجمعية العمومية وتشكيل اللجان المشرفة علي الانتخابات الا ان الوزير لم يعلن عن ذلك حتى الآن.

مصدر آخر داخل الاتحاد أوضح أن قرار عقد الجمعية العمومية هو مسئولية مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة قد يتم التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس إما بالتعجيل بعقد الجمعية أو الإبقاء على الوضع الحالى حتى الانتخابات المقبلة.

تفاصيل الخلاف مع الوزير السابق

تبدأ القضية عندما قام حسن شحاته وزير العمل السابق بالتواصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وطالبهم بعقد اجتماع، وذلك لعودته مرة أخرى لرئاسة اتحاد عمال مصر.

وقام مجلس إدارة اتحاد عمال مصر بتأجيل الاجتماع، وذلك عقب إجراء حسن شحاتة اتصالات بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، ودعوتهم لحضور لمناقشة قرار عودته لرئاسة اتحاد العمال.

وكان وزير العمل السابق أكد أنه حصل على فتوى قانونية تمكنه من استكمال دورته النقابية عقب تركه الوزارة، وممارسة مهامه رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لحين انتهاء الدورة النقابية الحالية في العام 2026 وإجراء انتخابات جديدة.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا حول ما أثير خلال الفترة الماضية بأحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة للعودة إلي رئاسة الاتحاد بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد بحقيبة وزارة العملوأكد الاتحاد في البيان أن حسن شحاتة وزير العمل السابق يروج بأن لديه فتوى قانونية من وزارة العمل بأحقيته بتولي رئاسة الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه قام بمخاطبة الوزارة بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته بذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد بأنه قد أصدرت فتوى قانونية تحق لوزير العمل السابق العودة لرئاسة الاتحاد.

وتابع بيان الاتحاد: أفادت الوزارة في خطابها بأنها لم تصدر أي فتوى خاصة بهذا الشأن وأن الوزارة ستخاطب الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.

تفاصيل تفويض عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد بتيسير الأعمال

وفي المقابل اجتمع مجلس إدارة الاتحاد وقرر تفويض عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد بتيسير الأعمال.

وأصدرت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرار تؤكد عدم أحقية حسن شحاتة وزير العمل السابق العودة إلى منصب رئيس اتحاد العمال عقب تركه منصبه الوزاري يعد انتصار جديد للاستقلالية النقابية والذي سعى إليها عمال مصر على مدار سنوات طويلة وحققها لهم قانون المنظمات النقابية ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.

وانتظر الملايين من العمال بعد انتهاء تلك الأزمة اجتماع الجمعية لانتخاب رئيس لأتحاد عمال مصر ومرت اكتر من شهرين ولم تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها لاختيار رئيس الاتحاد.

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