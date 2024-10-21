أسباب تأخر إجراء الجمعية العمومية لانتخاب رئيس اتحاد عمال مصر.. مصدر: الكرة الآن في ملعب وزير العمل.. وتفاصيل الخلاف مع الوزير السابق

بعد صراع استمر لفترة طويلة بين وزير العمل السابق حسن شحاتة وقيادات اتحاد عمال مصر على تولي منصب رئاسة اتحاد عمال مصر خلفا لـ محمد جبران وزير العمل الحالي، إلا أن قيادات اتحاد عمال مصر انتصرت على الوزير السابق وتم تعيين عبد المنعم الجمل قائما بمنصب رئيس الاتحاد.

تفاصيل الخلاف مع وزير العمل السابق

وتبدأ القضية عندما قام حسن شحاته وزير العمل السابق بالتواصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وطالبهم بعقد اجتماع، وذلك لعودته مرة أخرى لرئاسة اتحاد عمال مصر.

وقام مجلس إدارة اتحاد عمال مصر بتأجيل الاجتماع، وذلك عقب إجراء حسن شحاتة اتصالات بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، ودعوتهم لحضور لمناقشة قرار عودته لرئاسة اتحاد العمال.

وكان وزير العمل السابق أكد أنه حصل على فتوى قانونية تمكنه من استكمال دورته النقابية عقب تركه الوزارة، وممارسة مهامه رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لحين انتهاء الدورة النقابية الحالية في العام 2026 وإجراء انتخابات جديدة.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا حول ما أثير خلال الفترة الماضية بأحقية وزير العمل السابق حسن شحاتة للعودة إلي رئاسة الاتحاد بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد بحقيبة وزارة العمل.

وأكد الاتحاد في البيان أن حسن شحاتة وزير العمل السابق يروج بأن لديه فتوى قانونية من وزارة العمل بأحقيته بتولي رئاسة الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه قام بمخاطبة الوزارة بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته بذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد بأنه قد أصدرت فتوى قانونية تحق لوزير العمل السابق العودة لرئاسة الاتحاد.

وتابع بيان الاتحاد: أفادت الوزارة في خطابها بأنها لم تصدر أي فتوى خاصة بهذا الشأن وأن الوزارة ستخاطب الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.

وفي المقابل اجتمع مجلس إدارة الاتحاد وقرر تفويض عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد بتيسير الأعمال.

وأصدرت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرار تؤكد عدم أحقية حسن شحاتة وزير العمل السابق العودة إلى منصب رئيس اتحاد العمال عقب تركه منصبه الوزاري يعد انتصار جديد للاستقلالية النقابية والذي سعى إليها عمال مصر على مدار سنوات طويلة وحققها لهم قانون المنظمات النقابية ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.

وانتظر الملايين من العمال بعد انتهاء تلك الأزمة اجتماع الجمعية لانتخاب رئيس لأتحاد عمال مصر ومرت اكتر من شهرين ولم تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها لاختيار رئيس الاتحاد.

سر تأخر اجراء انتخاب رئيس اتحاد عمال مصر

وتشهد النقابات العمالية حالة من الجدل، بسبب تأخر الإعلان عن موعد إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام، خاصة مع تداول معلومات بشأن صدور قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى أكد على عدم أحقية حسن شحاتة وزير العمل السابق العودة إلى منصب رئيس اتحاد العمال عقب تركة منصبة الوزاري، تلك الفتوى التى أعلن مجلس الاتحاد انتظاره صدورها لعقد الجمعية العمومية، ورغم ذلك لم يتم الدعوة لإجراء انتخابات.

وقال مصدر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هناك عدم جدية فى الدعوة لعقد الجمعية العمومية من المجلس لرغبة البعض فى استمرارية "عبد المنعم الجمل" قائما للأعمال لحين انتهاء الدورة النقابية فى 2026 فضلا عن اقتراح البعض لإجراء كل نقابة عامة عمومية منفصلة عن باقى النقابات واتخاذ قرارات من العموميات بانتخاب "الجمل"، بدلا من الدعوى لعمومية الإتحاد، إلا أن عدم قانونية هذا المقترح حال دون إقراره.

كما إن الأمانة العامة للاتحاد خاطبت كافة النقابات العامة بإجراء تحديث لجمعيتها العمومية، واللجان النقابية استعداد لعقد جمعية عمومية، وقد انتهت أغلب النقابات من ذلك وتم إرسالها للاتحاد بالفعل ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي خطوة لعقد الجمعية العمومية لاختيار رئيس اتحاد عمال مصر.

مصدر: حل أزمة انتخابات اتحاد العمال في يد وزير العمل

ولفت إلى أن قانون المنظمات النقابية حدد أعداد ممثلى النقابات العامة فى عمومية الاتحاد حيث أوضح أنه لكل 150 فرد فى اللجنة النقابية يُرشح مقابلها عضو فى الجمعية العمومية بالنقابة العامة، ولكل 250 عضو يُرشح عنهم عضوين، ولكل 500 عضو يتم ترشيح 3 أعضاء، ولكل 1000 عضو يرشح عنهم 4 أفراد من اللجنة بعمومية النقابة العامة، لافتا إلى أن تلك الأعداد هى نفسها التى يتم تصعيدها العمومية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مصدر آخر مسؤول باتحاد يؤكد أن الكرة في ملعب وزير العمل محمد جبران لان مجلس إدارة اتحاد العمال قرر ضرورة إجراء جمعية عمومية علي وجه وخاطب الوزير بذلك الا ان الوزير جبران اكد علي انه سينتظر قرار لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وبعد صدور القرار انتظر أعضاء مجلس اتحاد العمال ان يقوم بتنفيذ القانون ويدعو لانعقاد جمعية عمومية حيث ان قانون النقابات العمالية يعطي وزير العمل الحق في الإعلان عن الجدول الزمني لانعقاد الجمعية العمومية وتشكيل اللجان المشرفة علي الانتخابات الا ان الوزير لم يعلن عن ذلك حتى الآن.

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