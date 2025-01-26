الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: المبعوث الأمريكي يصل إسرائيل الأربعاء المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن المبعوث الأمريكي سيصل إلي دولة الاحتلال الأربعاء المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعملية تبادل الأسري.

 

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق وقف الحرب في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الأحد: "نتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين إلى الشمال، الذي يمثل مخالفة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت حماس في بيانها:" الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود رغم إبلاغنا الوسطاء أنها على قيد الحياة وأننا نضمن الإفراج عنها".

وتابعت:" نحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل الاتفاق ونتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية للتوصل إلى حل يفضي لعودة النازحين".

 


حكومة غزة تحذر من الاقتراب من محور نتساريم

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان:  "إن الاحتلال لم يف بالتزاماته وننتظر انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين منذ الثامنة صباحا".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي "نحذر المواطنين من الاقتراب من محور نتساريم في ظل وجود قوات الاحتلال وإطلاق النار".

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وزعم جيش الاحتلال في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة الإحتلال قطاع غزة غزة الاحتلال حماس الأسيرة أربيل يهود محور نتساريم قوات الاحتلال

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر إشارة تحرك أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة (فيديو)

بيت الزكاة يجهز أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة (فيديو وصور)

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق وقف الحرب في غزة

أول تعليق من حركة الجهاد على فكرة ترامب بشأن ترحيل سكان غزة وتوجه دعوة لمصر والأردن

ads

الأكثر قراءة

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

قبل الإعلان الرسمي، مدرب بتروجيت يعلن انتقال أحمد رضا لـ الأهلي

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

مدبولي يشهد إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد؟ دار الإفتاء توضح مذاهب العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية