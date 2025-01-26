الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق وقف الحرب في غزة

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الأحد "نتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين إلى الشمال، الذي يمثل مخالفة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق وقف الحرب في غزة 
 

وأضافت حماس في بيانها:" الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود رغم إبلاغنا الوسطاء أنها على قيد الحياة وأننا نضمن الإفراج عنها".

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وتابعت:" نحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل الاتفاق ونتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية للتوصل إلى حل يفضي لعودة النازحين".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان:  "إن الاحتلال لم يف بالتزاماته وننتظر انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين منذ الثامنة صباحا".

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وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي "نحذر المواطنين من الاقتراب من محور نتساريم في ظل وجود قوات الاحتلال وإطلاق النار".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وزعم جيش الاحتلال في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

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حماس غزة الأسيرة أربيل يهود محور نتساريم

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