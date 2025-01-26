الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

غدًا، انطلاق حملة موسعة لمكافحة القوارض وحماية محصول القمح بالبحيرة

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

تُطلق مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع مديرتي الإصلاح الزراعي والصحة والسكان حملة "مكافحة القوارض لأعمال صيانة القمح قبل طرد السنابل موسم 2025" بجميع مدن ومراكز المحافظة، بداية من غد الاثنين والتي تستمر حتى 6 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي، وحماية المحاصيل من الآفات الزراعية، وفي مقدمتها القوارض التي تشكل تهديدًا مباشرًا لجودة وكميات المحاصيل، خاصة محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

الاستخدام الآمن والفعّال للمبيدات

وتشمل الحملة بمحافظة البحيرة، استخدام أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة في مكافحة القوارض، مع التركيز على التوعية والإرشاد للمزارعين  حول الاستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، بما يضمن حماية المحصول وتحقيق أفضل النتائج بأقل تأثير بيئي، كما توفر الحملة جميع المستلزمات اللازمة للمكافحة من مبيدات ومضادات التسمم،  بالوحدات الصحية والبيطرية، لتأمين عملية التطبيق الفعّال وتقليل الأضرار الناتجة عن القوارض، وتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة.

تكثيف برامج التوعية لزيادة مشاركة المزارعين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الحملة، مشددة على ضرورة تكثيف برامج التوعية لزيادة مشاركة المزارعين بفعالية، مشيرة أن هذه الحملة تمثل خطوة هامة في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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مكافحة القوارض الزراعة القوارض القمح موسم 2025 البحيرة
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