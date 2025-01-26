الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

ضبط 11 طن مواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط مواد بناء وأعلاف
ضبط مواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

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وذلك للتأكد من التزام أصحابها بـالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تحرير 6 محاضر بمركز فاقوس 

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز فاقوس برئاسة المحاسب محمد سعد مدير عام الرقابة والتجارة الداخلية وأسفرت عن تحرير محاضر (870 و869 و871 و872 و873 و874 ) جنح مركز فاقوس.

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التحفظ على 10 أطنان أسمنت 

وتم التحفظ على 10 أطنان أسمنت أبيض مجهول المصدر بشونة مواد بناء، وطن أعلاف مجهولة المصدر داخل أحد محال بيع الأعلاف، و200 بطانية وحافظة سجاد مجهولة المصدر بمخزن للمفروشات، و160 عبوة حفاظات أطفال مجهولة المصدر بمحل ورقيات و15 أسطوانة بوتاجاز مجهولة المصدر.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية محافظة الشرقية مركز فاقوس مباحث التموين جماية المستهلك رؤساء المراكز والمدن

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