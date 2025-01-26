سامح الحفني يستعرض إنجازات تطوير قطاع الطيران في عيده الـ 95

بدأت وزارة الطيران المدني، فعاليات احتفالها بمناسبة عيد الطيران المدني الـ95، والذي يوافق ذكرى أول رحلة طيران مصرية عام 1930، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة والشركات القابضة التابعة لها، ومحرري الطيران المدني.

احتفالية وزارة الطيران المدني بعيد الطيران المدني 95

وخلال الحفل، استعرضت وزارة الطيران المدني عرضا تاريخيًا لأهم إنجازات الوزارة وشركاتها التابعة، مع تسليط الضوء على خطط التوسع والتطوير التي يجري تنفيذها حاليًا لتعزيز تنافسية القطاع.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة والعاملين المتميزين في الوزارة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم مسيرة الطيران المدني المصري

وأشاد وزير الطيران المدني بالدور الريادي الذي لعبه قطاع الطيران في مصر على مدار العقود الماضية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة السياحة والتجارة.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع من أجل الحفاظ على مكانة مصر المتميزة في عالم الطيران، مضيفا “تاريخ الطيران المدني المصري هو مصدر فخر لنا جميعا، ومصر من الدول الرائدة في دول العالم، وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على تعزيز خطط التسويق لما نملكه من أدوات وإمكانيات”.

معالجة الأزمات في قطاع الطيران المدني

وتابع وزير الطيران: المرحلة القادمة سوف تشهد تسليط الضوء على أوجه القصور حتى نستطيع وضع حلول جذرية لها، في ضوء التحديات والأزمات العالمية التي تعيشها الصناعة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.

وأشار إلى خطة الوزارة لوضع قطاع الطيران المدني المصري في وضعه الطبيعي الذي يستحقه، موضحا “قطاع الطيران المدني لا ينقصه الكفاءات والإمكانيات ولكن ينقصه تسليط الضوء على هذه الإمكانيات والكفاءات، نهدف أن نصل بالقطاع إلى مستوى متميز”.

واختتم الوزير: “قطاع الطيران تعافي خلال الفترة الماضية وهناك نتائج مالية مبشرة حققتها الشركات التابعة وجميع القطاعات ونأمل أن تستمر في التصاعد، وجميع المؤشرات إيجابية وجميع الشركات حققت أرباح خلال العام الأخير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.