وزير الطيران المدني يكشف أسباب دخول القطاع الخاص في شراكة إدارة المطارات

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أنه يجري العمل على تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.

خطة الطيران المدني لتطوير المطارات

وأوضح وزير الطيران المدني أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية ليست جديدة، مشيرا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يحتذى به، مضيفا أن مصر استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.

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