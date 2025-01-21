الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران المدني يكشف أسباب دخول القطاع الخاص في شراكة إدارة المطارات

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
ads

 أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أنه يجري العمل على تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.

 

خطة الطيران المدني لتطوير المطارات

 وأوضح وزير الطيران المدني أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية ليست جديدة، مشيرا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يحتذى به، مضيفا أن مصر استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور سامح الحفني الدكتور سامح الحفني وزير الطيران وزير الطيران المدني شركات الطيران الوطنية جمهورية مصر العربية مطار مرسي

مواد متعلقة

وزير الطيران المدني يكشف أهمية برامج تحفيز الطيران في زيادة حركة السياحة الوافدة

وزير الطيران المدني المصري يلتقي وفدًا إماراتيًا لمناقشة أوجه التعاون

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي

شركة مطار القاهرة توقع اتفاقية مع "المصرية لخدمات الطيران" لإدارة 6 استراحات

وزير الطيران المدني يلتقي مسئولي شركة تركية في مجال إدارة وتشغيل المطارات

مستشفى مصر للطيران تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

هيكلة الهيئات الاقتصادية.. الكهرباء.. رأس الحربة فى خطة الحكومة.. استهداف توليد 4800 ميجاوات من محطة الضبعة النووية.. وبداية التشغيل 2027.. الطاقة المتجددة من الشمس والرياح ضمن القائمة
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

جرائم التلامذة، طالب إعدادي يؤدي الامتحان بدلا من صديقه المسافر بمدرسة في العجوزة

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل

مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد دورته الثامنة

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية

منوعات

المزيد

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

صاحبة الشورى أم هاشم.. معلومات عن السيدة زينب وهذه أشهر ألقابها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية