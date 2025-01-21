الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الطيران المدني يكشف أهمية برامج تحفيز الطيران في زيادة حركة السياحة الوافدة

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
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أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن استراتيجية وخطة عمل الوزارة ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية؛ ومن المقرر أن تجري مستهدفات تطوير قطاع الطيران المدني على عدة مراحل زمنية.
 

مراحل تطوير قطاع الطيران المدني
 

وأضاف وزير الطيران المدني أن قطاع الطيران المدني يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
 

أهداف برامج تحفيز الطيران العارض في زيادة حركة السياحة الوافدة


وأشار إلي أن برامج تحفيز الطيران العارض يعد كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

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