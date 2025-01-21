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أخبار مصر

وزير الطيران: خطة لرفع الطاقة الاستيعابية بمطار القاهرة لـ40 مليون راكب سنويا

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
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أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، مشيرا إلي أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.

 

التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني 

وأوضح وزير الطيران المدني أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المجال الجوي المصري من خلال تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، كما تم تجديد شبكة الرادارات، ويجري زيادة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.

خطة الطيران المدني لزيادة عدد المسافرين 

وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.

وتابع أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج.

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