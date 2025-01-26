استمرار أعمال التطوير والتجميل بموقف المعلمين بحي غرب أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطوير والتجميل بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وهو ما تهدف إليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط بقيادة ممدوح جبر رئيس الحى قد واصلت أعمال تطوير وتجميل بموقف المعلمين بحي غرب أسيوط حيث تم دهان البلدورات ونيو جيرسي على طول طريق فضلًا عن أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وغسيل الأرصفة تنفيذًا لخطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط.

ولفت محافظ أسيوط إلى العمل على النهوض بمختلف المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والمواقف لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط.

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