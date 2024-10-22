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محافظ أسيوط يتفقد مجمع مواقف المعلمين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع تطبيق التعريفة الجديدة، فيتو

 تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ـ خلال جولة مفاجئة ـ مجمع مواقف المعلمين لسيارات الأجرة "الميكروباص والسرفيس" بحي غرب للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة التي تم اعتمادها عقب تحريك أسعار المواد البترولية والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.. رافقه خلال الجولة أحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة. 

الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها

 وشدد محافظ أسيوط على السائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها على أن يتم تطبيق عقوبات رادعة حال مخالفة القرارات الصادرة في هذا الشأن، كما اطمأن من المواطنين على الالتزام بتطبيق التعريفة المحددة. 

محاسبة كل من يتجاوز ويخالف التعريفة الجديدة

 ولفت محافظ أسيوط إلى تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين مؤكدًا على محاسبة كل من يتجاوز ويخالف التعريفة الجديدة مطالبًا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ وأية زيادة عن التعريفة الرسمية المحددة والإبلاغ الفوري عن طريق الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة أو إدارة المرور في حال مخالفة السائق لذلك.

مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بالتعريفة الجديدة 

 وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الإلتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين. 

 

ووجه محافظ أسيوط مسئولي المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الإلتزام بالتعريفة الجديدة سواء للسرفيس أو التاكسي واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين لافتًا إلى وضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة.

التاكسي بـ13.5، التعريفة الجديدة للمواصلات بأسيوط بعد ارتفاع أسعار الوقود (صور)

محافظ القاهرة يتفقد عددا من المواقف لمتابعة التعريفة الجديدة

 


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

 

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