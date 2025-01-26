الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

رئيس أبوتيج بأسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية

رئيس مدينة أبوتيج
رئيس مدينة أبوتيج يتفقد العبارات النهرية، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية والتأكد من سلامتها قبل التحرك وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية لكافة وحدة مشروع العبارات النهرية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تساهم في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،. 

 

خدمات مشروع العبارات النهرية

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم الأحد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتي من بينها خدمات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قد قامت بمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية التابعة للمحافظة والذي يربط بين شرق وغرب نهر النيل بمركزي أبوتيج وساحل سليم والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات بشكل لائق والتأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي وفقًا للتعريفة الجديدة الخاصة بالمشروع. 

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وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار المتابعة للقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين بالمراكز والأحياء لتكون بشكل لائق مشيرًا إلى العمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة بضبط الأداء وإعلاء المصلحة العامة.

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