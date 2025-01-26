أرقام رمضان صبحي مع بيراميدز أمام الأهلي

يدخل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز تحديا جديدا أمام ناديه السابق الأهلي في مواجهة نارية، مقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواجهات رمضان صبحي أمام الأهلي

وخاض رمضان صبحي من قبل 9 مواجهات ضد الأهلي لم يعرف خلالها طعم الفوز سوى مرة واحدة بينما جاء التعادل مرتين وتلقى بيراميدز بحضور رمضان 6 هزائم.

وسجل رمضان صبحي هدفًا واحدًا لصالح بيراميدز في مرمى الأهلي خلال لقاء ربع نهائي كأس مصر موسم 2020 – 2021 وفاز وقتها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

كما صنع رمضان هدفًا في تعادل الفريقين بالدوري في ذلك الموسم بنتيجة 2-2.

رمضان صبحي مع الأهلي

رمضان صبحي نشأ بصفوف النادي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول عام 2013 وساهم في تحقيق لقب الدوري المصري في ذلك الموسم كما توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 والدوري أيضًا موسم 2015 – 2016 بجانب السوبر المصري.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

ورحل رمضان عن الأهلي لخوض تجربة الاحتراف في بالدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي في صيف 2016 ثم اتجه إلى هيديرسفيلد تاون قبل العودة معارًا في يناير 2019 ليساهم في حصول الأهلي على لقب الدوري المصري موسمين متتاليين.

انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز في صيف 2020 عقب نهاية إعارته من هيديرسفيلد تاون والتي كانت صدمة لعشاق القلعة الحمراء خاصة أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا امتلك شعبية كبيرة لدى مشجعي الأهلي.

ويواجه رمضان صبحي مع كل مباراة تجمع الأهلي وبيراميدز صافرات الاستهجان، لكن اللاعب تعامل بهدوء مع الأمر ولم يخرج عن النص حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد في ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وتعد مباراة بيراميدز والأهلي في غاية الأهمية لكلا الطرفين، حيث تتطلع القلعة الحمراء لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لمسار الانتصارات واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، ومصالحة الجماهير الحمراء.

بينما يسعى الفريق السماوي للفوز لإثبات جدارته وأحقيته في صدارة جدول الترتيب بعدما نجح في احتلال المركز الأول عقب فوزه على فريق زد بهدف نظيف وتعثر الأهلي أمام فاركو بالتعادل بهدف لكل فريق، وخسارة الزمالك بهدف من مودرن سبورت.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

يحل النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة.

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