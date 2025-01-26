الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

رمضان صبحي وإبراهيم عادل يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على شكيلة فريقه أمام  الأهلي في مواجهة نارية، مقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

 

تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة الأهلي 

 

ومن المتوقع أن ياتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي -  أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز 

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

 

مباراة الأهلي وبيراميدز 

وتعد مباراة بيراميدز والأهلي في غاية الأهمية لكلا الطرفين، حيث تتطلع القلعة الحمراء لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لمسار الانتصارات واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، ومصالحة الجماهير الحمراء. 

بينما يسعى الفريق السماوي للفوز وذلك لإثبات جدارته وأحقيته في صدارة جدول الترتيب بعدما نجح في احتلال المركز الأول عقب فوزه على فريق زد بهدف نظيف وتعثر الأهلي أمام فاركو بالتعادل بهدف لكل فريق وخسارة الزمالك بهدف من مودرن سبورت. 

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 

 

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز 

 يحل  النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة. 

 

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