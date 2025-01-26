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بالاسم ورقم الجلوس، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية

نتيجة الاعدادية في
نتيجة الاعدادية في الدقهلية، فيتو

سادت حالة من القلق والترقب بين طلاب وطالبات  الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2025  عقب الانتهاء من مارثون الامتحانات تأهبا لإعلان النتيجة والحصول على الدرجات لكل طالب بالاسم ورقم الجلوس.

ويواصل تعليم الدقهلية عملية تصحيح الأوراق  وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الدقهلية للإعلان عنها رسميا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

وأكد الدكتور أشرف العربي  وكيل تعليم الدقهلية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لاعلانها علي الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية والصفحة الرسمية لمديرية تعليم الدقهلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية 

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الدقهلية علي بوابة فيتو فور انتهاء اعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ.

وكان 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية  ادوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات والجميع في حالة ترقب لاعلان النتيجية 

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