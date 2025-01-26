تخصيص مقر إداري مؤقت لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تخصيص أحد المبانى الحكومية التابعة للمحافظة فى موقع متميز بنظام حق الانتفاع لإستغلالها كمقر إداري مؤقت لهيئات الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحى، لحين تجهيز المقر الخاص بالمنظومة بمدينة أسوان الجديدة.

الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى

يأتى ذلك ضمن الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال أن كافة الأجهزة تتكاتف من أجل إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، ولاسيما فى ظل ما شهدته وتشهده 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية من جهود مكثفة ساهمت فى تحويلها إلى صروح طبية تمتلك البانوراما الجمالية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالكفاءة والجودة العالية.

أشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى تأهيل وتجهيز مستشفيات أسوان الجامعية لتتوافق وتتطابق مع معايير الجودة من أجل إدراجها ضمن المنظومة الجديدة نظرًا لأهميتها لما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية لأكبر عدد من أهالى ومواطنى المحافظة.

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