الثلاثاء 21 يناير 2025
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اقتصاد

نجيب ساويرس يكشف مفتاح زيادة الاحتياطي الدولاري

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

قال رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: "أنا متفائل بحكومة مدبولي الجديدة؛ لأن بها وزراء كثيرين حاسمون ويأخذون قرارات، شباب جاءوا من القطاع الخاص".

 

تفائل نجيب ساويرس بالحكومة الجديدة 

وتابع “ساويرس” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "تعاملت مع وزراء بحكومة مصطفى مدبولي ولمست تغييرا في المناخ".

ابتعاد الدولة عن منافسة القطاع الخاص

ولفت إلى أن الذي لم يتغير بعد هو إخراج الحكومة والدولة من منافسة القطاع الخاص، أنا من أوائل الناس الذين تحدثوا في هذا الأمر من باب مصلحة بلدي، وأنتقد من أجل تقدم مصر".

روشتة إصلاح الاقتصاد

واختتم: "لكي تكون مصر جاذبة للاستثمار الفترة المقبلة يجب عقد صفقات أخرى مشابهة لصفقة رأس الحكمة سواء مع السعودية أو قطر أو الكويت؛ لزيادة الاحتياطي الدولاري، مع الخروج السريع للدولة من منافسة القطاع الخاص وبيع باقي أصول القطاع العام التي تحقق خسائر بمليارات بما فيهم شركة مصر للطيران التي تخسر 30 مليار سنويا".
 

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