بداية برنامج عجائب وغرائب، ساويرس يكشف ملامح فترة حكم ترامب لأمريكا

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، ملامح فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بداية تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن فترة حكمه ستكون عبارة عن "برنامج عجائب وغرائب".

تنصيب ترامب بداية برنامج عجائب وغرائب

ووصف المهندس نجيب ساويرس ترامب بأنه “يكسر كل القواعد ولا يكترث بالمبادئ”.

وقال المهندس نجيب ساويرس عن بداية فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يبدأ من اليوم: "لقد بدأ اليوم برنامج عجائب وغرائب... من الرئيس الذي يكسر كل القواعد ولا يكترث كثيرا بالمبادئ وسنضحك ونتسلي كثيرا بالتأكيد. فهل سيضم كندا للولايات المتحدة ويستولي على جرينلاند من الدانمارك ويكبر من حجم إسرائيل (على حساب من) كما قال... ويحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا؟"

تنصيب ترامب داخل القاعة المستديرة في مبنى "الكابيتول"

جدير بالذكر أن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي رقم 47 دونالد ترامب ستقام اليوم الاثنين، وسط حالة من الطقس البارد، ما تسبب في إقامة المراسم داخل القاعة المستديرة في مبنى "الكابيتول" الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت جرينتش، والسابعة بتوقيت القاهرة.

مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

ومن المقرر أن يجري تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد ترامب وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة أنه تعرض من قبل لمحاولتي اغتيال، أصيب في أحداهما في أذنه أثناء فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تفجير حدوث واقعة غريبة بتفجير سيارة "تسلا" بالقرب من فندقه، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

تعهدات دونالد ترامب في فترة حكمه

يذكر أن دونالد ترامب أطلق في حملته الانتخابية عدة وعود، ومنها تعهده بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة كما ألزم نفسه بمجموعة من الإجراءات الأمنية والاقتصادية، حيث قال إنه "سيعفو في اليوم الأول عن أكثر من 1500 شخص متهمين بهجوم 6 يناير 2021"؛ كما أنه أكد على رفع الرسوم الجمركية للواردت من الصين، وترحيل المهاجرين.

طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة حكمه، فيتو

وكشف عن رغبته في الاستيلاء على قناة بنما، وجزيرة جرينلاند الدنماركية، وضم كندا للولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح الولاية رقم 51، الأمر الذي أحدث زلزالًا دبلوماسيًا.

وقدم النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي تود وارنر مشروع قانون بمجلس النواب رقم 217، يسعى لإعادة تسمية مطار ناشفيل الدولي ليحمل اسم "ترامب" تكريمًا له، ويتطلب مشروع القانون من هيئة المطار لاتخاذ إجراءات لتنفيذ تغيير الاسم، حسبما ذكرت "فوكس نيوز"

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