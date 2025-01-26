في ذكرى ميلادها.. 25 فيلمًا حصيلة سعاد حسني الفنية.. 9 أعمال بقائمة الأفضل.. ظهرت موهبتها بسن الثالثة.. ولغز غامض في حادث وفاتها

سعاد حسنى، أخت القمر سندريلا الشاشة، فنانة استعراضية وموهبة فنية تغني وتمثل وترقص بنفس الكفاءة، قدمت أدوارا شقية فى السينما، فمن ينسى لها خلى بالك من زوزو، أو أميرة حبى أنا، 25 فيلما فقط مشوارها الفنى ومسلسل واحد فقط، ارتبطت بعلاقة صداقة قوية بالشاعر صلاح جاهين فكان الأب الروحى لها، ورحلت فى حادث مأساوى عام 2001.

فى مثل هذا اليوم 26 يناير عام 1943 ولدت سعاد محمد حسنى البابا الشهيرة بـ سعاد حسني في حي الفوالة بالقاهرة، لأسرة فنية فوالدها محمد حسني البابا كان خطاطا مشهورا، وعمل في القصر الملكي لكنه مزواج ومتعدد الزيجات، ولها أكثر من 17 أخا وأختا وهى شقيقة المطربة نجاة الصغيرة.

مع بابا شارو كانت البداية

امتلكت سعاد حسنى الموهبة منذ سنواتها الأولى، ففى عمر الثالثة بدأت تندمج مع الجو الفني حولها حتى قدمها زوج شقيقتها مفتش الموسيقى بالتعليم إلى ركن الأطفال مع بابا شارو، وبالصدفة كان هناك احتفال بشم النسيم في حديقة الحرية لتنطلق وتغنى أغنية "أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسنى اشتهر" وتغنى أيضا “طولى شبر وصوتى سحر وجهى بدر كلى بشر".

سعاد حسنى فى بداياتها



ونظرا لانصراف الأب لأهوائه وتعدد أبنائه لم تلتحق سعاد حسنى بالتعليم فلم تحصل على أى شهادة، ولا حتى القراءة والكتابة، لكن اختارها الكاتب عبد الرحمن الخميسى ــ كان صديقا لزوج الأم ــ لتقديم دور نعيمة فى فيلم حسن ونعيمة الذى كتبه للسينما وأخرجه هنرى بركات الذى اختار فاتن حمامة للبطولة وسعاد فى دور ثانوى، لكن خدمها الحظ أن اختار الفنان محمد عبد الوهاب، صاحب الشركة المنتجة، وجهين لأول مرة لبطولة الفيلم سعاد حسنى ومحرم فؤاد، وكانت هى فى الخامسة عشرة، بعد أن قام إبراهيم سعفان بمهمة تعليمها القراءة والكتابة.

بداية الغناء الذى رفضته احترافا

ونجح فيلم حسن ونعيمة وبدأت سعاد حسنى الشهرة، فقدمها المخرج عباس كامل عام 1961 فى فيلم "هـ 3"، حيث قدمت ديالوجين غنائيين الأول من ألحان الموجى مع ماهر العطار "قوللى قالتلك إيه أمى ورأيها إيه"، والثانى مع طروب والراقصة طقطوقة تقول فيه "إحنا ثلاثة وهمه ثلاثة والحب أقوى من الثلاثة".

سعاد حسنى فلاحة بسيطة فى حسن ونعيمة



عن بداية المشوار الفني تقول سعاد حسنى: كنت أخطط لأكون مطربة مثل أختى نجاة، لكن الصدفة وحدها لعبت الدور لأدخل مجال التمثيل عن طريق أستاذي الكاتب الشاعر عبد الرحمن الخميسى حين اختارني للقيام بدور أوفيليا فى مسرحية هاملت التي كان يعد لها في المسرح، وإذا بالمسرحية لم تكتمل ويتم ترشيحي لدور الفتاة الفلاحة البسيطة في فيلم "حسن ونعيمة" الذي عرفني من خلاله المشاهدين.

سندريلا الشاشة سعاد حسنى

المعروف أن سعاد حسنى برغم صوتها الشقى الجميل رفضت احتراف الغناء سوى من بعض الأغنيات الخفيفة خلال أفلامها وتبرر ذلك بقولها إنها كان لديها يقين بأن مساحة صوتها ليست كبيرة بالدرجة التي تجعلها تحترف الغناء كما إنها لم ترغب في منافسة شقيقتها نجاة في الغناء، من أشهر أغانى سعاد حسنى في أفلامها يا واد ثقيل، بانو بانو بانو على أصلكم بانو، بمبى بمبى، ما انتاش قد الحب ياقلبى، حبيبى انت يافيلسوف، دولا مين دولا مين دور عساكر مصريين، الى جانب أغانى مسلسلها الرمضانى الوحيد "هو وهى".

اختارت سعاد حسنى السينما ولم تفضل العمل بالمسرح أو التلفزيون، فقامت بالبطولة فى 25 فيلما فقط هى كل مشوارها الفنى منها: إشاعة حب، الثلاثة يحبونها، مفيش تفاهم، السبع بنات، الأشقياء الثلاثة، شباب مجنون جدا، القاهرة 30، بئر الحرمان، الحب الضائع، غروب وشروق، خلي بالك من زوزو، الثلاثة يحبونها، صغيرة على الحب، غصن الزيتون، موعد على العشاء، غريب فى بيتى، أميرة حبى أنا، أين عقلى، الاختيار، شفيقة ومتولى، وآخر أفلامها "الراعى والنساء" والفيلم الوحيد الذى قدمته مع الفنان عبد الحليم حافظ هو البنات والصيف فى دور ثانوى.

أربعة أفلام أجنبية

كما قامت سعاد حسنى بالتمثيل فى أربعة أفلام أجنبية الأول "نار الحب" وهو لبنانى عام 1968، والثانى مصرى سوفيتى باسم "الناس والنيل" عام 1972، والثالث عراقى باسم "القادسية" عام 1981، وأخيرا فيلم مغربى باسم “أفغانستان لماذا” عام 1988.

سعاد حسنى فى قمة شهرتها



حصلت سعاد حسنى على جوائز متعددة عن معظم أفلامها واختار النقاد تسعة من أفلامها فى استفتاء قائمة أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية هى: الزوجة الثانية، غروب وشروق، القاهرة 30، الاختيار، زوجتي والكلب، على من نطلق الرصاص، الكرنك، أهل القمة، خلي بالك من زوزو.

نهاية مأساوية مؤلمة

أصيبت سعاد حسنى في سنواتها الأخيرة بزيادة كبيرة في الوزن وورم في الوجه وسافرت إلى لندن للعلاج، لكنها ماتت في حادث مأساوى عام 2001 بعد أن وجدت ملقاة على الأرض بعد سقوطها من شرفة شقة صديقتها نادية يسري ليصنف الحادث انتحارا، ولم تعرف الحقيقة حتى الآن.

الدكتور عصام عبد الصمد أحد الأطباء المعالجين للراحلة سعاد حسنى فى لندن



وكما يؤكد الدكتور عصام عبد الصمد فى كتابه "سعاد حسنى بعيدا عن الوطن ذكريات وحكايات" وصفا لحالتها الصحية فى الفترة الأخيرة، فهو طبيب مصرى مقيم فى لندن، وكان قريبا من سعاد حسنى فى الفترة الأخيرة فقال: كانت مريضة بالاكتئاب منذ وفاة أبيها الروحي الشاعر صلاح جاهين، وفشل آخر فيلمين سينمائيين لها وهما: "الدرجة الثالثة" و"الراعي والنساء"؛ لذا كانت تتناول الأدوية المضادة للاكتئاب بانتظام، كما كانت مصابة بمشاكل فى العمود الفقرى، وشلل فيروسى مؤقت فى العصب السابع المغذى لنصف الوجه الأيمن، مما أثر على حالتها النفسية، لكنها كانت قد استعادت بعضًا من لياقتها، وكانت تعتزم العودة إلى بلدها؛ لاستئناف نشاطها الفني من جديد لكن جاءت النهاية المفجعة.

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