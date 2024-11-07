الخميس 07 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

متى تتكون المناعة في الجسم ضد الإنفلونزا بعد الحصول على التطعيم

تطعيم الانفلونزا
تطعيم الانفلونزا

قالت الدكتورة ولاء عادل مسؤول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح، إن تطعيم الإنفلونزا يمكن الحصول عليه أي وقت على مدار السنة ما دام صلاحية العبوة سارية.

 

مدة تكوين المناعة في الجسم 

وأشارت إلى أن الحماية من الإنفلونزا تتكون بعد الحصول على التطعيم بمدة أسبوعين.

 

اللقاح ضد الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

ولقاح الإنفلونزا يتم تصنيعه من فيروسات أو أجزاء من الفيروسات ليحمي من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن. 

 

ولا يحمي اللقاح من الفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد أو التهاب المعدة والأمعاء القيء والإسهال. 

 

تتوفر عدة لقاحات مختلفة للإنفلونزا بدءًا من شهر أكتوبر للحصول على أفضل حماية.

 

من يجب أن يحصل على اللقاح؟

ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر وينصح باللقاح بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإنفلونزا وأولئك القادرين على نشر الإنفلونزا إلى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطرة بسبب الأنفلونزا، هم:


١- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات.
 

٢-  الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.
 

٣-كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.
 
٤- الأطفال والمراهقون الذين يتعين عليهم تناول الأسبرين أو حمض الأسكوربيك لفترات طويلة من الزمن بسبب حالة طبية.
 

٥- الأطفال والبالغون الذين يعانون من حالات طبية معينة، بما في ذلك اضطرابات القلب أو الرئة التي تتطلب رعاية طبية منتظمة، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي.


٦- أمراض الكلى أو أمراض الكبد المزمنة مثل التهاب الكبد أو السكري أو السرطان أو فقر الدم أو ضعف الجهاز المناعي

 

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