أخبار الفن اليوم: حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراء عملية في أنفها.. الدشاش يتربع على عرش إيرادات الجمعة.. وطرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "ظلم المصطبة"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

قررت الفنانة حورية فرغلي إجراء عملية تجميل جديدة في أنفها بمدينة لندن، ومن المقرر إجراء العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي عبارة عن “تركيب أنف سيليكون دائمة لمدة 3 سنوات”.



وقالت حورية فرغلي في تصريحات، هذه العملية تخفى تشوه أنفى، ولكن نتيجتها ليست مضمونة، وبعد إجرائها سوف نرى هل مناسبة أم لا، وعلى أساس هذا الأمر نرى إن كنت سأظل بها أم لا، وأضافت:" أتمنى أن تكون نتيجتها مرضية".

فيلم الدشاش ، واصل الفنان محمد سعد تصدر شباك التذاكر بفيلمه الجديد الدشاش، الذي يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي.



وحقق فيلم الدشاش أمس الجمعة إيرادات بلغت 2 مليون و208 آلاف جنيه، واحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

تحدث الفنان أحمد مجدي عن علاقته بالفنانة ريهام حجاج، من خلال تعاونهما معًا بمسلسل “أثينا”، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل.



وقال أحمد مجدي خلال لقائه ببرنامج “عرب وود”، إنه تفاجأ بمستوى ريهام حجاج الفني والأدبي والأخلاقي، لأنه لم يكن يعرفها بشكل شخصي، وأنها شخصية راقية للغاية، مؤكدا أنهما تعاملوا فقط من خلال فيلم مولانا.. وموضحًا أنه اكتسب صديقة وزميلة رائعة للغاية.

يستعد المطرب محمد فؤاد للسفر إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائي هناك، يوم الخميس المقبل الموافق 30 يناير الجاري، وبعدها يغادر إلى كندا لإحياء حفل هناك في الأول من شهر فبراير، ثم ينتقل إلى إحدى المدن الأخرى داخل كندا لإحياء حفل آخر.



بعدها يسافر محمد فؤاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء أربع حفلات غنائية بولايات مختلفة، وتستمر حتى 15 فبراير؟

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الفردية لمسلسل “ظلم المصطبة”،الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان 2025 عبر عدد من القنوات الفضائية.



وكان قد أعلن السيناريست محمد رجاء اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

أكد الفنان أحمد العوضي أنه حريص على تقديم دراما تليفزيونية مختلفة للجمهور، بعد أن حقق مسلسله السابق “ حق عرب” نجاحا كبيرًا، حيث أنه يعكف حاليًا على تصوير مسلسل “ فهد البطل” للعرض في شهر رمضان.

دخل الفنان مصطفى شعبان وعدد من الفنانين المشاركين في مسلسل “حكيم باشا” منطقة الحطابة لتصوير عدد من مشاهد العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.



وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان بوسترا دعائيا للعمل، وانفرد به بطل العمل لوحده وهو يرتدي الزي الصعيدي.

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