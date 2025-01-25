السبت 25 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي: أعد الجمهور بعمل درامي مختلف في رمضان

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

أكد الفنان أحمد العوضي أنه حريص على تقديم دراما تليفزيونية مختلفة للجمهور، بعد أن حقق مسلسله السابق “ حق عرب” نجاحا كبيرًا، حيث أنه يعكف حاليًا على تصوير مسلسل “ فهد البطل” للعرض في شهر رمضان.

 

وقال العوضي أنه يعد الجمهور بمشاهدة عمل درامي مختلف، حيث يجمع المسلسل بين الدراما الإنسانية والأكشن والساسبينس، وتحتوي كل حلقة من العمل على العديد من المفاجآت.

 

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

ونشرت المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

 

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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أبطال مسلسل فهد البطل أحمد العوضي تفاصيل مسلسل فهد البطل

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