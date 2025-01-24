ريهام عبد الغفور: ظلم المصطبة عمل مختلف وقصته مشوقة

تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أحداث مسلسلها الجديد ظلم المصطبة داخل أحد ديكورات العمل بمدينة دمنهور، حيث الديكور الأساسي للعمل.

وقالت ريهام عبدالغفور في تصريحات لفيتو إن أحداث العمل تحمل قصة مشوقة للجمهور، وتختلف اختلافا كبيرا عن الأعمال الأخرى، مشيرة إلى أنها وافقت على سيناريو العمل عندما وجدته يمس الشارع المصري.

واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير، لأن أغلب مشاهد سيتم تصويرها هناك.

واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير.

أسرة مسلسل ظلم المصطبة

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

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