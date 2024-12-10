فيتو تنفرد بنشر كواليس صلح محمد فؤاد وطبيب عين شمس

تصالح المطرب محمد فؤاد مع طبيب عين شمس بعد أشهر من المشاجرة التي وقعت بينهما، وأثارت الرأي العام. وحصلت فيتو على كواليس التصالح بين المطرب والطبيب، حيث قال ابراهيم فؤاد نجل شقيق الفنان محمد فؤاد ومدير أعماله لـ"فيتو": إن الصلح مع طبيب مستشفى عين شمس قد تم بعد تدخل عدد من الاشخاص لإنهاء الأزمة التي استمرت لعدة أشهر.

وأضاف مدير أعمال المطرب لـ"فيتو" أن المطرب محمد فؤاد بطبيعته شخصية ودودة، ولا يحب الدخول في أية مشكلات، لذلك لم يتردد لحظة في التصالح مع الطبيب، خاصة أن الموقف الذي حدث بينهما كان بسبب التوتر والضغط العصبي؛ نظرا لقلق “فؤش” على شقيقه الذي كان يعاني من أزمة قلبية.

وتابع إبراهيم فؤاد لـ"فيتو": " تم التوقيع على محضر الصلح بين الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس أمام النيابة العامة، وأكد الطرفان أن الازمة انتهت بشكل كامل، ولا يوجد أي شئ بينهما سوى الخير.



تفاصيل أزمة محمد فؤاد

وفي بداية الأزمة.. استمعت النيابة العامة لأقوال محمد فؤاد الذي نفى تعديه على الطبيب، مؤكدا أنه خلال تواجده مع أصدقائه في الاستوديو فجرا تلقى اتصالًا هاتفيًا يفيد بإصابة شقيقه بأزمة قلبية ونقله لأقرب مستشفى، وبمجرد وصوله إلى مستشفى عين شمس التخصصي قابله التمريض ودلوه على مكان شقيقه وطلبوا منه دفع 70 ألف جنيه في الطوارئ، وهنا تقابل مع الطبيب في الاستقبال وبدأ يحدثه ليطمئن على حالة شقيقه الصحية ولكن فوجئ ببرود وتجاهل الطبيب، فنظر للتقرير الذي يكتبه وبدأ يستفسر عن سبب الجلطة والقسطرة في القلب وتركيب دعامتين، لكن لم يتحدث إليه فقال له: «إنت نايم يا بني ولا إيه؟ ما تقدرني وترد عليا».

وتابع أنه عقب ذلك نظر إليه الطبيب بطريقة معينة وطلب من الأمن إخراجه، وهنا انفعل محمد فؤاد وطلب بياناته وأخبره أنه سيتصل بوزير الصحة، قائلًا: «لقيت الناس بتصور فعملت فيديو، وهو خطف الموبايل من إيدي وفصله، وضربني برجله لولا تفاديه من مدير أعمالي».

وأضاف أنه عقب ذلك تم فض الاشتباك وتوجه لشقيقه لمستشفى المبرة بمصر القديمة، وتم إنقاذه وتركيب الدعامتين له، وهناك كان الاستقبال مختلفا عن المستشفى الأخرى، والحمد لله أزمة وعدت على خير وصحته مطمئنة حاليًا".

واستكمل أنه لم يحرر محضرًا ضد اعتداءات الطبيب والمستشفى، لأنه كان مهتمًا بإنقاذ شقيقه وعندما أراد تحرير محضر أرسل محاميه وشقيقه ومدير أعماله لقسم الوايلي لتحرير محضر، فطلبوا منه أن يدلي بأقواله في محضر التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.