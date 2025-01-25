السبت 25 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الدشاش يتربع على عرش إيرادات الجمعة بهذا الرقم

الدشاش
الدشاش

فيلم الدشاش، واصل الفنان محمد سعد تصدر شباك التذاكر بفيلمه الجديد الدشاش، الذي يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي. 


إيرادات فيلم الدشاش

 وحقق فيلم الدشاش أمس الجمعة إيرادات بلغت 2 مليون و208 آلاف جنيه، واحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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