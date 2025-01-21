الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

9 قرارات جديدة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد

مجلس تنفيذي الوادي
مجلس تنفيذي الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه محافظ الوادى الجديد، الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي على الجهود المبذولة، مُشيدًا بانتظام واستقرار العمل بالعاصمة بمختلف المديريات والجهات الحكومية.

 وجاءت أهم القرارات ما يلي:

◾️تشكيل لجان لتقييم المباني الحكومية الشاغرة والأراضي الفضاء الخاصة بالجهات التي تم انتقالها للعاصمة؛ لنقل أصول الأراضي واستغلال المنشآت، وحصر الأثاث الموجود بالمباني لسد احتياج الإدارات الفرعية التابعة بالقرى.

◾️تكليف رؤساء قرى للوحدات المحلية القروية الجديدة وتوفير مقرّات إدارية لها، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل نطاق مراكز المحافظة.

◾️إعداد مقترح متكامل لتطوير منظومة التعليم بالقرى والمناطق النائية، وتحديد حوافز مالية تشجيعًا للطلاب وفقًا للالتزام بالحضور وتقييم المستوى التحصيلي، والتنسيق مع مصنع الملابس الجاهزة بالمحافظة لتسليم زي موحد لطلاب تلك القرى مجانًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

◾️دراسة تنفيذ مقترح شراء موازين جديدة لجميع المخابز بالمحافظة، ويحق للمواطن شراء الخبز بالوزن وليس العدد بحسب الراغبين؛ للتأكد من مطابقة المواصفات حرصًا على حق المواطن، مع تكثيف حملات الرقابة والمرور وغلق المخابز المخالفة.

◾️إطلاق مبادرة ️لاستغلال النخيل غير المجدي، من خلال حصر الأعداد ووضع خطة لاستبداله بفسائل جديدة منتجة.

◾️تكليف "مديرية الأوقاف" بالإعداد ️لإطلاق مسابقة الأسر القرآنية وحفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

◾️تكثيف التدريبات الميدانية لطلاب التعليم الفني بالتخصصات المختلفة، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وكبار المستثمرين وأصحاب الأعمال؛ لصقل مهارات الطلاب وتوفير الأيادي العاملة.

◾️التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بحسب الأنواع ذات الجدوى الاقتصادية والملائمة لطبيعة وطقس المحافظة.

◾️تخصيص ١٠٠٠م٢ لإقامة مجمع حرفي صناعي بمركز بلاط.

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