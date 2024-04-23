الثلاثاء 23 أبريل 2024
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صحة ومرأة

الصحة: 80% من نسبة الأملاح في جسم الإنسان بسبب الأطعمة المصنعة

أضرار ملح الطعام،فيتو
أضرار ملح الطعام،فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن تناول الملح في الطعام مشيرة إلى أن 80% من نسبة الأملاح في جسم الإنسان بسبب الأطعمة المصنعة بينما 20% من الأملاح في جسم الإنسان بسبب الملح المضاف إلى الطعام.

ونصحت بتقليل تناول الملح في الطعام للحماية من أضرار الملح حيث يسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت ألى أن الكمية المسموح بتناولها من الملح في الطعام يوميا أقل من 5 جرامات تشمل الملح المضاف أثناء أعداد الطعام.

ما هو الملح؟

 الملح هو أهم مصدر للصوديوم في النظام الغذائي ويسمي كلوريد الصوديوم، ويتكون من 40% صوديوم و60% كلوريد.

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والصوديوم ضروري للعديد من وظائف الجسم الأساسية، بما في ذلك توازن السوائل، وصحة الأعصاب، وامتصاص العناصر الغذائية، ووظيفة العضلات.

يحتوي عدد لا يحصى من الأطعمة على الصوديوم، حتى الأطعمة التي قد يكون مذاقها حلو، مثل الخبز والحبوب واللحوم المعالجة والصلصات والتوابل والحبوب ورقائق البطاطس والبسكويت.

الآثار الجانبية للإكثار من الملح

وتشمل الآثار الجانبية للإكثار من الملح


١-الأضرار  بصحة القلب


يعتبر تناول الصوديوم الزائد مصدر قلق عالمي وهو عامل خطر لارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم.  يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بقصور القلب، وهي حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم.

 


يؤثر الملح على ضغط الدم عبر عدة مسارات معقدة تؤثر على الأجهزة الهرمونية والالتهابية والمناعية والهضمية في الجسم، قد يؤدي الإفراط في تناول الملح أيضًا إلى تثبيط نظام الرينين أنجيوتنسين، الذي ينظم ضغط الدم ومستويات الصوديوم

وقد يؤدي تقليل تناول الملح إلى خفض مستوى ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية تسمى إرتفاع ضغط الدم الحساس للملح.

سرطان المعدة، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا والسبب الرئيسي الرابع لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم.

تربط العديد من الدراسات الأنظمة الغذائية عالية الملح، والتي تتضمن عادة أطعمة مثل اللحوم المملحة والخضروات المخللة، مع زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

 

الآثار الجانبية للقليل من الملح


في حين أن الكثير من الملح يمكن أن يكون ضارًا، إلا أن القليل جدًا منه يمكن أن يكون ضارًا. 
و تشير بعض الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الملح يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم والجفاف، وانخفاض مستويات الصوديوم، وارتفاع مستويات الدهون في الدم.

انخفاض ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم

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14 حيلة بسيطة للتقليل من الملح في نظامك الغذائي


من الممكن أن يصاب الأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي بانخفاض ضغط الدم، وهو عندما يكون ضغط الدم أقل من المعدل الطبيعي. 

 

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الأطعمة المصنعة ارتفاع ضغط الدم وزارة الصحة تناول الملح

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