السبت 25 يناير 2025
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حوادث

الداخلية تعلن إنشاء مركز العمليات الأمنية soc وتطوير 25 مديرية أمن ومقر جديد لمكافحة المخدرات

إنشاء مركز العمليات
إنشاء مركز العمليات الأمنية soc وتطوير 25 مديرية أمن

كشفت  وزارة الداخلية، عن إجراء العديد من عمليات التطوير على المنظومة الشرطية وإنشاء واستحداث وتطوير المقار الأمنية.

وتضمنت أعمال التطوير 25 مديرية  أمن على مستوى الجمهورية خلال 2024، بالإضافة إلى افتتاح  مقر جديدة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مزود بأحدث التقنيات الحديثة، ومعمل تحليل المواد المخدرة وتحديد منشأ السموم والمواد المستحدثة.

 

أعمال التطوير فى وزارة الداخلية خلال 2024 تزامنا مع عيد الشرطة 73

كما حرصت الوزارة على إنشاء المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات.

كما أنشأت وزارة الداخلية ، مركز العمليات الأمنية “ soc” لترجمة مفردات التطورات التكنولوجية الحديثة وتطويعها فى منظومة العمل الأمنى لتحقيق رسالة الأمن وحفظ الاستقرار.

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