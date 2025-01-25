الداخلية: إتاحة الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة و17 وحدة في المولات

كشفت وزارة الداخلية ، عن إتاحة تقديم خدمات الفحص الفنى للمرور من خلال 17 وحدة مرورية الإلكترونية داخل المولات والمراكز التجارية، فضلا عن إنشاء 7 مراكز للفحص الفنى الإلكترونى فى محافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد والسويس وأسوان.

إتاحة تقديم خدمات الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة

كما حرصت وزارة الداخلية خلال عام 2024، على افتتاح 17 مدرسة جديدة لتعلم قيادة السيارات، وعمل الوزارة التوسع فى خدمات المتنقلة لتقديم الفحص الفنى وتقديم خدمات المرور لتصل إلى 26 مركبة متنقلة.

تطوير وزارة الداخلية فى عام 2024

وفى إطار خدمات قطاع الأحوال المدنية، تزامنا مع عيد الشرطة الذكرى 73، حرصت وزارة الداخلية خلال عام 2024، على افتتاح 9 مراكز أحوال إكسبريس لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى خلال 20 دقيقة فقط ليصل إجمالى مراكز الأحوال المدنية اكسبريس لـ 15 مركزا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.