موعد قرعة أمم أفريقيا 2025.. تصنيف المنتخبات المشاركة في الكان.. منتخب مصر يبتعد عن الجزائر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا.

وكان منتخب مصر على رأس المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا، بعدما حسم صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية، برصيد 14 نقطة، إذ فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين.

ومن المنتظر أن تقام قرعة بطولة الأمم الأفريقية بعد غد الإثنين في المغرب، بحضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وحسام حسن المدير الفني لـ منتخب منصر وشقيقه إبراهيم مدير المنتخب.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025

تضم قائمة المنتخبات المتاهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 كلا من منتخب مصر، تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2025

تقام قرعة كأس أمم إفريقيا 2025، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 يناير الحالي، في مدينة الرباط بالمغرب، إذ تنطلق في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت المغرب.

نظام قرعة كأس أمم إفريقيا 2025

سيتم توزيع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، كل مجموعة تضم منتخب من كل مستوي من المستويات الأربعة، ثم يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة وأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى دور 16 (ثمن النهائي).

تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة أمم أفريقيا 2025

لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” رسميا عن التصنيف الرسمي لقرعة أمم أفريقيا 2025، إلا أن موقع "البطولة المغربي"، كشف عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة قبل إجراء القرعة، على أساس التصنيف الأخير للمنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا.

وفقًا للتصنيف جاء منتخب مصر، في المستوي الأول بجانب كوت ديفوار والمغرب والجزائر ونيجيريا والسنغال.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

المستوي الأول: مصر - الجزائر - المغرب - السنغال - نيجيريا - كوت ديفوار.

المستوي الثاني: الكاميرون - مالي - تونس - جنوب إفريقيا - الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو.

المستوي الثالث: الجابون - أنجولا - زامبيا - أوغندا - بنين - غينيا الأستوائية.

المستوي الرابع: موزمبيق - جزر القمر - تنزانيا - السودان - زيمبابوي - بوتسوانا.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر ديسمبر الماضي، والذي تصدره أفريقيا منتخب المغرب وجاء خلفه منتخب السنغال ثم مصر ثالثًا والجزائر رابعًا ونيجيريا في المركز الخامس.

منتخب مصر في تصنيف الفيفا

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ33 في تصنيف الفيفا وهو نفس المركز الذي احتله في تصنيف شهر نوفمبر الماضي.

وتعادل منتخب مصر في مباراتين متتاليتين أمام كاب فيردي وبتسوانا ليحتل المنتخب المركز الـ 33 في تصنيف الفيفا.

أحمد فتوح يحجز مقعده في قائمة منتخب مصر

من ناحية أخرى، حجز أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك، مكانه من العودة لصفوف منتخب مصر، خلال معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل، والذي يتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

ونال أحمد فتوح إعجاب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، طوال الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستوى مميزا في مباريات الزمالك المحلية ومباريات الكونفدرالية الإفريقية.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

آخر تواجد لـ أحمد أبو الفتوح بمعسكرات منتخب مصر

جدير بالذكر، أن آخر حضور لظهير الزمالك أحمد فتوح كانت في أجندة يونيو الماضي، التي شهدت مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إلا أن غادر المعسكر قبل المباراة الأولى بسبب إصابته في الكاحل

قضية فتوح تبعده عن تصفيات أمم إفريقيا

واستمر غياب أحمد فتوح عن تشكيلة منتخب مصر الوطني في المعسكرات الثلاث، التي شهدت جميع مواجهات تصفيات أمم إفريقيا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024، بعد تورطه في مقتل أمين شرطة في حادث سير في أغسطس الماضي، أثناء عودته من اجازة في الساحل الشمالي، قبل أن يتم التصالح فيها في القضية مع أهل المتوفي وعودته للملاعب من جديد.

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