أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا

يغادر القاهرة اليوم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، متوجهًا إلى المملكة المغربية لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يعقد غدًا -الأحد- بمدينة الرباط، بوصفه عضوًا به.

أبوريدة يسافر إلى المغرب



كما يحضر هاني أبو ريدة في اليوم التالي مراسم إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب في ديسمبر ويناير المقبلين بمشاركة المنتخب الوطني الذي تأهل إلى نهائياتها.

ويحضر مراسم القرعة أيضًا حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب اللذان يغادران القاهرة غدًا.

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