عيد الشرطة، السيسي يهنئ صفوف الجبهة الداخلية المدافعين عن أمن واستقرار مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته: “يطيب لي، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، أن أتوجه بأسمى كلمات التهنئة للشرطة، نساء ورجالا الذين يقفون دوما، في طليعة صفوف الجبهة الداخلية، مدافعين عن أمن واستقرار وطننا الحبيب، ويشكلون درعا حصينا، أمام كل التهديدات والمخاطر الأمنية، التي تستهدف أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل”.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وشارك الرئيس السيسي في احتفالات عيد الشرطة، حيث وضع الرئيس إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، ومنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

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