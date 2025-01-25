حرارة وغنيم والخولي.. كيف غيرت 25 يناير مصير رموزها من الشباب؟

14 عاما مرت على ثورة الخامس والعشرين من يناير، ثورة قادها الشباب وتقدموا صفوفها، لكنها سرقت من تيارات ظلامية تصدرت المشهد، وحاولت بكل الطرق إبعاد رموز الثورة الحقيقيين عن المشهد.

ومع مرور تلك السنوات الطويلة يسأل كثيرون عن مصير رموز الثورة من الشباب وأين اختفوا؟ وكيف صارت بهم الأمور طيلة الفترة الماضية.

أحمد حرارة.. عين الثورة

عشرات من الشباب ممن كانت أسمائهم ملء السمع والأبصار، يأتي على رأس هؤلاء الدكتور أحمد حرارة، أيقونة الثورة الأبرز، والذي فقد عينيه في أحداثها – جمعة الغضب 28 يناير 2011، وأحداث محمد محمود نوفمبر 2011 – قرر الابتعاد عن المشهد ويباشر حياته الطبيعية بعيدا عن السياسة.

وائل غنيم.. أدمن صفحة خالد سعيد

المهندس وائل غنيم، المسئول عن صفحة كلنا خالد سعيد قبيل ثورة يناير، وأحد أبرز وجوهها، التي لعبت دورا رئيسيا في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك.

مسئول في جوجل

وعقب أحداث الثورة، استأنف «سعيد» مشواره العملي كمسئول في جوجل، ثم أقام بشكل دائم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل، أعلن خلالها استقالته من الشركة العالمية، ومنذ أشهر أعلن أنه عاد إلى مصر لزيارة عائلته.



النائب طارق الخولي.. من الثورة إلى البرلمان

طارق الخولي، أحد مؤسسي حركة 6 إبريل سابق، وواحد ممن شاركوا في أحداث الثورة، سلك بعد أحداث الثورة مباشرةً مسلكا سياسيًا، ففاز في انتخابات 2015 بمقعد داخل مجلس النواب، وبعدها انضم إلى تنسيقية شباب الأحزاب ورشح على قائمتها لمجلس نواب 2021 وبالفعل فاز بمقعد آخر شاب تحت القبة.

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