المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في مخدر الأيس وحيازة سلاح بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في الاتجار بمخدر الأيس، وحيازة سلاح أبيض، مطواة، بمنطقة المطرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة عرب غنيم وكرًا لتجارته.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الأيس، سلاح ناري ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح الأبيض بغرض الدفاع عن تجارته غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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